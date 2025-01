Calciomercato Lazio | Non solo Casadei, chiesto anche Veiga: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Lazio e Chelsea lavorano su due tavoli. Non si è parlato solo di Cesare Casadei, per cui il diesse Fabiani è pronto a fare una nuova offerta per superare la concorrenza del Torino. Nei dialoghi tra le due squadre, infatti, è finito anche Renato Veiga. Il nome del difensore portoghese era già spuntato qualche giorno fa, ora è tornato in voga vista l'emergenza del reparto arretrato biancoceleste. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe chiesto informazioni per un eventuale prestito del classe 2003, su cui c'è anche l'interesse della Juventus. Il Chelsea attualmente lo valuta circa 25 milioni di euro, ma è disposta a cederlo a titolo temporaneo. Si attendono sviluppi su entrambe le piste per regalare almeno un altro colpo di mercato (oltre a Ibrahimovic) a Baroni.

Pubblicato il 21/1