Calciomercato Lazio, non solo Kiyine: col Chievo accordo per Ndrecka

LAZIO, NDRECKA NELL'OPERAZIONE KIYINE - Oggi potrebbe essere la giornata di Sofiane Kiyine, per lui la Lazio ha pronto un quadriennale. Poi, con tutta probabilità, verrà girato alla Salernitana. Ma l’operazione tra biancocelesti e Chievo non dovrebbe prevedere solo il marocchino. Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, la Lazio sarebbe interessata anche al terzino della Primavera gialloblù Angelo Ndrecka, nazionale Under 21 (17 anni, classe 2000) dell’Albania con una presenza nell’ultimo campionato di Serie A contro la Spal. Il difensore piace al club capitolino e, sempre secondo l’esperto di mercato Pedullà, rientrerà quasi sicuramente nella trattativa per Kiyine.

Pubblicato il 14/07 alle ore 22:31

