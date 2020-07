Calciomercato Lazio: non solo Milinkovic, il Psg pensa anche a Bennacer

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo il riscatto di Icardi, il Psg deve rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Milinkovic e Marusic restano due obiettivi dei transalpini che, però, dovranno risolvere anche un problema con la rosa. Come sottolinea il portale Le10sport, il club francese ha la necessità di tesserare almeno 2 giocatori nati Oltralpe o cresciuti nei vivai dei club francesi. Per la lista Champions servono 8 giocatori con tali requisiti, mentre al momento Tuchel ne ha solo 6 a disposizione (Kimpembe, Dagba, Mbappé, Diallo, Kurzawa e Gueye). Gli occhi di Al-Khelaifi sono caduti su Ismael Bennacer del Milan. Il centrocampista potrebbe essere un rinforzo importante e risolverebbe due problemi al Psg, ma Leonardo, si sa, ha come priorità Milinkovic blindato dalla Lazio che non ha intenzione di cederlo a meno che non arrivi un'offerta a tre cifre irrinunciabile.

Calciomercato Lazio, niente sconti per Milinkovic: resta quota 100. E il PSG...

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE