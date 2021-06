Calciomercato Lazio, occhi su Politano. Bergomi: "Ha fatto bene, mi fido di Sarri"

La Lazio di Sarri inizia a prendere forma. In attesa dell'ufficialità del Comandante in biancoceleste, iniziano a circolare i primi nomi per rinvigorire la rosa e renderla adatta al gioco del tecnico toscano. Di Marzio ha svelato l'interesse dei capitolini per Politano. Beppe Bergomi, presente in studio, ha commentato: "Avete fatto il nome di Politano, di Orsolini... questi giocatori ormai mancini che partono da destra. Sono ricercatissimi, tutti li vogliono. Politano ha fatto una grande stagione, ma io di Sarri mi fido".

SARRI - "Sarri è bravo, valorizza i propri giocatori. Se riuscisse a mantenere quel tipo di centrocampo si potrebbe pensare sì a un 4-3-3, ma anche a un trequartista dietro le punte. Vedremo dove riusciranno a intervenire sul mercato".