Calciomercato Lazio | Offerta per un talento del Genoa: ecco chi è

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guarda al futuro e ai giovanissimi. L'ultimo nome finito in orbita biancoceleste è quello di Lorenzo Venturino, esterno classe 2006 dell'Under 18 del Genoa. È stato l'autore del primo dei due gol che hanno regalato alla sua squadra la vittoria dello Scudetto di categoria in finale contro la Roma. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, la società avrebbe già presentato un'offerta importante per il suo cartellino. Si attende la risposta, possibilmente positiva, dei rossoblù per finalizzare il trasferimento.