Calciomercato Lazio, Pacheta (all.Valladolid): "Vavro? Lo conosco ed è forte, vediamo..."

Denis Vavro lascerà la Lazio a gennaio, su questo non ci sono molti dubbi. Il giocatore freme per lasciare la Capitale, ha avuto contatti con diversi club, soprattutto in Spagna, dove ha giocato nel primo semestre del 2021 con la maglia dell'Huesca. Lì è stato allenato da Pacheta, oggi tecnico del Real Valladolid, che riaccoglierebbe lo slovacco molto volentieri. Contatti tra i club ce ne sono stati, si cerca un'intesa, con i biancocelesti che vorrebbero cedere Vavro in prestito con obbligo di riscatto. Si vedrà, intanto Pacheta - ai microfoni di AS - conferma il suo gradimento per il giocatore: "Ho allenato Denis l'anno scorso ed è molto bravo, ma non posso commentare tutti i nomi che escono sui giornali. La stragrande maggioranza dei nomi che escono sono buoni calciatori. Vavro l'ho avuto l'anno scorso ed è un ottimo giocatore, sa trattare molto bene la palla ed è un bravo ragazzo, ma non dirò se il club lo sta trattando o meno". A volte, però, non serve essere troppo espliciti.