Calciomercato Lazio: Paloschi in stand by, spunta Matri

CALCIOMERCATO LAZIO - Igli Tare è stato abbastanza chiaro alla vigilia del derby: "Non abbiamo individuato profili interessanti". Traducendo significa che a gennaio non sono previsti arrivi in casa biancoceleste. Simone Inzaghi, però, vorrebbe puntellare la rosa con una quarta punta. Un giocatore duttile che possa dare respiro a Immobile, Correa e Caicedo. L'infortunio dell'argentino, si temono 20 giorni di stop, potrebbe cambiare le carte in tavola e convincere la dirigenza a operare uno sforzo. Il primo nome sulla lista del piacentino è Alberto Paloschi. Come sottolinea l'edizione odierna de La Nuova Ferrara, la punta è in uscita dalla Spal ma i primo contatti con la Lazio non sono andati benissimo. Il mister proverà a fare da intermediario insieme all'agente Tinti, lo stesso sia del tecnico che dell'attaccante. L'alternativa potrebbe arrivare sempre dalla Serie A e sarebbe Alessandro Matri, anche lui della stessa scuderia. Per l'attuale attaccante del Brescia si tratterebbe di un ritorno visto che ha già indossato la maglia con l'aquila sul petto nel 2015/2016. Tuttavia entrambe le operazioni risultano difficili visto che il poco tempo a disposizione (il calciomercato chiude venerdì alle 20) e la folta concorrenza. Su Paloschi e Matri, infatti, c'è forte il Parma alla ricerca di un sostituto dell'infortunato Inglese. Tic Tac, il tempo scorre ed entro il 31 si saprà tutto. La sessione invernale regalerà un colpo alla Romulo alla Lazio? Ai posteri l'ardua sentenza.