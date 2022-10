Calciomercato Lazio, Parisi osservato speciale: un’altra big su di lui

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti pazzi per Fabiano Parisi! Lazio, Fiorentina e ora anche la Juventus. Il terzino dell'Empoli, rivelazione della scorsa stagione e certezza di quella in corso, ha attirato su l'attenzione delle big italiane che spingono per averlo. Il presidente Corsi spera si apra un'asta per il suo gioiellino. Lotito lo ha inserito nella lista dei desideri e potrebbe già provarci a gennaio, ma la concorrenza è ardua da battere. Sarri ha estrema necessità di un uomo in quel ruolo per evitare di continuare ad adattare Marusic. Parisi è il profilo ideale per il Comandante e per la Lazio, ma la pista è tutta in salita. Secondo la Gazzetta dello Sport, si è intensificato nelle ultime ore l'interesse della Juventus arrivata alla fine di un ciclo con Alex Sandro. Il terzino classe 2000 piace e non poco alla dirigenza bianconera. I prossimi mesi saranno decisivi.