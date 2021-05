Calciomercato Lazio, Pedullà: "Lotito ha in testa solo Sarri, mercoledì si può entrare nel vivo"

Alfredo Pedullà ha dato qualche dettaglio in più sulla situazione legata a Sarri e alla Lazio. Ospite di Sportitalia, l'esperto di calciomercato ha raccontato: "Da una suggestione è diventata una pista calda, che porterà a un colloquio nei prossimi giorni. L'incontro non sarà né domani né martedì per le questioni legate alla Juventus e alla penale. Per Lotito è la prima scelta. Oggi c'è stato un incontro tra Sarri e i suoi agenti per respingere le offerte arrivate da club esteri. A Sarri l'organico piace molto. Con qualche innesto si può ribaltare il 3-5-2 in 4-3-3. Lotito ha abbandonato il casting. Villas-Boas non è arrivato a Roma perché in questo momento Lotito in testa ha solo Sarri. Da mercoledì possiamo entrare nel vivo. Se dovessi dare delle percentuali sul suo approdo a Roma, sarebbero molto alte. Sia la Lazio che Sarri hanno interrotto i collegamenti col resto del mondo, l'aspetto economico può essere bypassato e quello tecnico-tattico intriga molto. È una promessa di matrimonio".

