Calciomercato Lazio, per Carnesecchi si studia la formula: i dettagli

La Lazio vuole Marco Carnesecchi, è l’obiettivo primario per la porta, il numero uno scelto da Sarri a cui Reina dovrà fare da secondo e chioccia. Il ragazzo è di proprietà dell’Atalanta, ha vissuto l’ultima stagione in prestito alla Cremonese, conquistando la promozione in Serie A. I grigiorossi vorrebbero tenerlo anche nella massima serie, ma il ragazzo è molto allettato dalla prospettiva di approdare alla Lazio e giocare in Europa, ha dato il proprio avallo alla trattativa che ora va impostata con la Dea. L’Atalanta ha Musso come titolare, apre alla cessione di Carnesecchi che valuta circa 15 milioni di euro. Va studiata una formula convincente e trovata una quadra sulle cifre. Alfredo Pedullà, su Sportitalia, ha fatto il punto della situazione: “Carnesecchi è l’obiettivo per la porta della Lazio che studia una formula biennale con obbligo di riscatto e percentuale sulla futura rivendita in favore dell’Atalanta”. È una situazione ancora in evoluzione, c’è strada da percorrere, ma Carnesecchi è al momento il vero target della Lazio per sostituire Strakosha.