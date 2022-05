Calciomercato Lazio, per Ospina spunta l’ipotesi Villarreal

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Tra i profili che sembrano piacere alla Lazio per la porta c’è anche quello di David Ospina. Il portiere del Napoli potrebbe essere uno dei candidati alla sostituzione di Strakosha. Allo stato attuale però la pista sembra essersi raffreddata, anche perché la dirigenza vorrebbe valutare dei profili più giovani.

LO SCENARIO - Nel frattempo secondo il quotidiano spagnolo Marca sull’estremo difensore uruguagio è piombato il Villarreal. L’operazione potrebbe essere favorita dalla scadenza di contratto dell’ex Arsenal. Inoltre nonostante qualche tentativo del Napoli, al momento non sembrano esserci i margini per un accordo. Gli spagnoli dal canto loro hanno bisogno di almeno un rinforzo in porta vista l’addio di Asenjo e le prestazioni altalenanti di Rulli.