Calciomercato Lazio, Pereira e Pogba in tournée con il Manchester: gli intrecci

La sede del calciomercato della Lazio in questi giorni è stata Londra. Il soggiorno di Tare nella capitale inglese ha mille chiavi di lettura sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Fronte acquisti il nome che è uscito è quello di Andreas Pereira del Manchester United, fronte cessioni invece Sergej Milinkovic, legato all'eventuale approdo di Paul Pogba al Real Madrid. Nelle ultime ore però i Red Devils hanno pubblicato la lista dei concvocati per una tournée di preparazione, in cui figurano sia Pereira che Pogba.

SCENARIO MILINKOVIC - La convocazione per la tournée ha un valore relativo, ma dopo le parole al veleno del manager Mino Raiola c'era chi ipotizzava uno strappo tra Pogba e il Manchester. Il Real Madrid resta molto forte sul francese, per volere di Zidane, però lo United potrà fare la voce un po' più grossa con il suo centrocampista aggregato al resto della rosa. La Lazio ha smentito la tesi di un viaggio a Londra propedeutico alla cessione di Milinkovic alla corte di Solskjaer e questa convocazione è sicuramente un indizio in questo senso. Infatti in caso di uscita di Pogba, per il Manchester Sergej sarebbe uno dei primissimi nomi in lista per la sua sostituzione.

SCENARIO PEREIRA - Per quanto riguarda Pereira la convocazione non implica assolutamente nulla. Il belga per la Lazio non rappresenta una priorità, ma una pista eventuale, possibile in seguito a ulteriori incastri. I biancocelesti prima di Auronzo sono concentrati su Lazzari e Jony, poi ci sarà da definire la fase due del calciomercato, chiarendo soprattutto le posizioni di Milinkovic e Caicedo. Solo a quel punto le ipotesi Pereira e simili saranno prese in esame. La chiamata per la tournée con il Manchester è per il classe '96 un passaggio ovvio.

Pubblicato il 07/07 alle ore 20:13

