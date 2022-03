Calciomercato Lazio, piace Igor della Fiorentina: anche la Juve sul difensore

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio prepara la ricostruzione della difesa. In estate la società biancoceleste saluterà sicuramente Luiz Felipe. Verso l'addio anche Patric e Acerbi. La retroguardia di Sarri avrà urgente bisogno di qualche innesto. Se per Romagnoli sono giorni importanti, la dirigenza si sta muovendo anche su altri profili. Come riporta Firenzeviola.it, la Lazio sta monitorando anche la situazione di Igor. Il centrale della Fiorentina, 21 presenze in Serie A quest'anno, è in bilico tra il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno, e l'addio a fine stagione. A maggio è in programma un incontro tra il calciatore brasiliano e il club viola per decidere il suo futuro. Sul classe 1998, diventato titolare per Italiano in coppia fissa con Milenkovic, c'è anche l'interesse della Juventus che, proprio come la Lazio, aspetterà l'evolversi della situazione.