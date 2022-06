Calciomercato Lazio, piace Javi Galàn del Celta Vigo: i dettagli

Il terzino sinistro è uno dei ruoli in cui Sarri ha chiesto alla società di operare. Ai nomi di Emerson e Parisi, si sarebbe aggiunto anche quello di Gàlan.

La Lazio finito il campionato si è subito mostrata operativa sul mercato. La società biancoceleste, definito Marcos Antonio che a breve dovrebbe essere a Roma per le visite mediche e la firma sul contratto, ora tornerà al lavoro per coprire i buchi presenti in rosa. Tra i ruoli in cui l'esigenza di un intervento è maggiore c'è quello del terzino sinistro. In cima alla lista dei desideri della dirigenza ci sono i nomi di Emerson Palmieri del Chelsea e Fabiano Parisi dell'Empoli, ma in queste ore sembrerebbe essersene aggiunto un altro. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.it, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Javi Galàn del Celta Vigo, osservato speciale anche della Fiorentina.

Si tratta di un classe 1994 nativo in Spagna e che in carriera ha ricoperto anche il ruolo di esterno di centrocampo ed ala sinistra. A giocare in favore della Lazio sarebbe il fatto che Galàn è gestito dalla You First Sports, ovvero la stessa agenzia che cura gli interessi di Luis Alberto e con la quale i biancocelesti sono in ottimi rapporti. Il terzino si è trasferito al Celta Vigo solo un anno fa con il club galiziano che ha versato nelle casse dell'Huesca circa 4 milioni di euro. Le sue ottime prestazioni e i tre assist messi a segno in questa stagione, però, avrebbero fatto lievitare il suo prezzo intorno ai 10 milioni. Per il momento si tratterebbe di una voce di mercato alla ricerca di conferme, ma la Lazio si dimostra vigile sul mercato e in questi mesi farà di tutto per regalare a Maurizio Sarri il terzino da lui richiesto.