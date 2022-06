Calciomercato Lazio, è fatta per Marcos Antonio: tutti i dettagli

Fonte: MarcoValerio Bava-Lalaziosiamonoi.it

Tutto fatto per Marcos Antonio. Il brasiliano, classe 2000, è il primo rinforzo per Maurizio Sarri. Mezzala e regista, Marcos Antonio arriva dallo Shakhtar per 8 milioni di euro più bonus e percepirà uno stipendio da circa 1,5 milioni a stagione. Firmerà un contratto quinquennale. Scambio di documenti in corso, in questi minuti, tra i club, come riferisce Gianluca Di Marzio. Fumata bianca arrivata, dunque. Ma non c'era alcun dubbi, l'operazione era ormai impostata da due settimane. Ora si aspetta solo lo sbarco del ragazzo a Roma che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Pubblicato il 3/06