Calciomercato Lazio, preso Cipriano: il difensore in arrivo a Roma

La Lazio si è assicurata Gustavo Cipriano. Il difensore brasiliano, classe 2001, arriva dal Santos. Decisivo il lavoro ai fianchi del ds Tare che stravede per Cipriano e che aveva cercato di portarlo a Roma già un anno fa. Prestito con diritto di riscatto fissato a un milione. Questa la formula con la quale si è conclusa l'operazione. Il giovane difensore ha già salutato famiglia e amici e e si è imbarcato su un volo per Fiumicino per poi sostenere le visite mediche con il suo nuovo club. Cipriano andrà a rinforzare la Primavera biancoceleste.

Pubblicato il 28/07 alle 22:45