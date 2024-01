Calciomercato Lazio | Primavera scatenata: in arrivo un bomber di Serie C

CALCIOMERCATO LAZIO - La crescita espressa dalla Lazio Primavera in questa stagione è merito di un lavoro costante da parte della dirigenza, di un progetto avviato e continuo con mister Sanderra e della permanenza di molti dei protagonisti della promozione dello scorso anno. Un lavoro costante che ha posto le sue basi anche in una continua ricerca di talenti a disposizione sul mercato e che, nelle ultime ore della sessione invernale, è destinato a migliorare, rafforzare e allungare la rosa di nomi a disposizione del tecnico. Dopo l'arrivo di Kone dal Sorrento, infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lazio avrebbe avviato una trattativa con il Gubbio per il giovanissimo Vincenzo Di Gianni. Il ragazzo in questione è una punta classe 2006, reduce da una metà di stagione in Prima Squadra che lo ha visto esordire tra i professionisti, totalizzando ben 6 presenze in Serie C e realizzando un gol, lo scorso novembre, contro la Torres. Un suo arrivo nella Capitale garantirebbe un'importante esperienza, oltre che qualità e senso del gol, a una rosa che già di suo si è rivelata molto competitiva. I dialoghi tra i due club, in questo senso, sarebbero in stato avanzato, a breve potrebbe arrivare una chiusura che permetterebbe ai biancocelesti di guardare al domani con maggiore serenità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.