Calciomercato Lazio, rinforzo per il futuro: a un passo Kane del Viimski JK

Rinforzo in prospettiva per la Lazio. Oltre a puntellare la prima squadra prima che arrivi il gong finale del calciomercato, il club ha dimostrato di avere un occhio al futuro acquistando Robin Kane. Si tratta di un difensore, classe 2004, che milita attualmente nel Viimski JK. Il calciatore, riporta TuttoMercatoWeb, dovrebbe firmare un contratto che lo legherà al club capitolino per i prossimi tre anni. In attesa che il tutto diventi ufficiale, il baby talento estone vede biancoceleste.

AIA, il pres. Trentalange: "Arbitro donna in Serie A? Non ci sarà molto da attendere"

Verona - Inter, debutto super per Correa: "Sognavo di esser qui, voglio dimostrare chi sono"

TORNA ALLA HOMEPAGE