Verona - Inter, debutto super per Correa: "Sognavo di esser qui, voglio dimostrare chi sono"

Debutto super per Joaquin Correa che questa sera nella sfida col Verona ha collezionato i primi minuti da calciatore dell'Inter. L'argentino, approdato a Milano dopo anni trascorsi alla Lazio, si è reso autore di una doppietta che ha consentito a Inzaghi di guadagnare i tre punti. Intervenuto ai microfoni di Dazn a fine match, l'attaccante ha raccontato: "Una gioia immensa che ricorderò per sempre. Il gol che mi piace di più? Li devo rivedere, credo che il secondo sia stato bello, di sinistro. Ma anche quello di testa, era da tanto che non segnavo così. L'importante comunque è essere riusciti a prendere i tre punti. Nel secondo tempo si i è vista la squadra con un altro atteggiamento, non abbiamo mai mollato e ci siamo ritrovati con i gol. Sognavo di stare qui, adesso ho tanta voglia di dimostrare. Spero che questi siano solamente i primi gol di una lunga serie. Mi aspetto tanto, ci sono tanti giocatori di qualità. Puntiamo in alto come è giusto che faccia un club come questo".

