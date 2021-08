Inter, doppietta di Correa all'esordio: il "Tucu" regala a Inzaghi i tre punti col Verona

Esordio positivo per Joaquin Correa con la maglia dell'Inter. L'argentino, approdato alla corte di Simone Inzaghi, si è reso autore dei due gol che hanno di fatto consegnato i tre punti ai nerazzurri al termine della sfida contro l'Hellas Verona. La squadra di casa riesce ad andare in vantaggio dopo quindici minuti dal fischio d'inizio con Ivan Ilic. Il vantaggio scaligerò dura fino al 47' quando, appena iniziata la seconda frazione di gioco, Lautaro Martinez porta il risultato sull'1-1. Al 74', l'attaccante ex Lazio entra in campo e gli bastano nove minuti per mettere il proprio nome sul tabellino del match. All'83' la prima rete, al quarto minuto di recupero la doppietta. L'Inter chiude la sfida vincendo 3 a 1 contro un buon Verona: dopo il poker rifilato al Genoa, i nerazzurri continuano a festeggiare.

