AIA, il pres. Trentalange: "Arbitro donna in Serie A? Non ci sarà molto da attendere"

"Non ci sarà tanto da aspettare. Stiamo investendo sugli strumenti perché tutti abbiano le stesse opportunità". Si è espresso in questo modo il presidente dell'Aia Alfredo Trentalange sulla possibilità di vedere un arbitro donna dirigere una partita di Serie A. L'ex fischietto, in occasione del nuovo logo dell'associazione, ha proseguito: "In Champions nella scorsa stagione c'è già stato il debutto di un arbitro donna, Stephanie Frappart, che a dicembre è diventata la prima a dirigere una sfida nella massima competizione continentale, dirigendo Juventus - Dinamo Kiev nella fase a gironi".

PRIMA GIORNATA - Poi, un bilancio sulla prima giornata dell'edizione 2020/21 del campionato: "Credo sia andata abbastanza bene, dobbiamo pensare che già solo la presenza del pubblico cambia lo scenario. I calciatori devono abituarsi a uno stile diverso, a una relazione diversa con l'ambiente. Stiamo puntando sui giovani, cercando di rinnovare una classe arbitrale che ha dato tantissimo e che ha bisogno di rinnovarsi. Non faccio bilanci sulla prima giornata, ma la considero positiva, senza trionfalismi".

