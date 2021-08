Calciomercato Lazio, Setti su Zaccagni: "Non fermerò qualcosa d'importante"

Mattia Zaccagni è un nome concreto per la Lazio, al momento un piano B rispetto a Filip Kostic, ma se nelle prossime ore non dovesse sbloccarsi la trattativa con l'Eintracht, allora il fantasista gialloblu potrebbe davvero balzare in pole per rinforzare l'attacco di Sarri. Contatti tra le due società ce ne sono già stati e le parole del Presidente del Verona, Maurizio Setti, a Skysport, suonano come una conferma: "Mattia è un giocatore nostro e finché è con noi dobbiamo pensare che rimanga qui tutta la vita. Ma io non potrò mai fermare qualcosa di importante. Speriamo che rimanga, quest’anno è partito bene e vediamo come il prosieguo". Setti spera nella permanenza, ma Zaccagni ha il contratto in scadenza nel 2022 e tifa affinché negli ultimi giorni di mercato capiti la grande occasione...