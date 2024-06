Calciomercato Lazio | Rinnovo Sardo, annuncio vicino: ma occhio alla durata

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - In casa Lazio arrivano sviluppi che coinvolgono anche il settore giovanile, in questo caso la Primavera. Jacopo Sardo - tra i migliori calciatori dell'ultimo campionato - è a un passo dal rinnovare il contratto con la società biancoceleste. Il club, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha l'intenzione di risolvere stipulando un contratto d'apprendistato per un anno. Si tratta - anche per la sua ridotta durata - di una soluzione temporanea, che consente alla Lazio di non privarsi di un talento come il classe '05, ma che poi andrà ulteriormente chiarita per evitare di ritrovarsi a breve nella medesima situazione. Il discorso, insomma, non sembra esser semplice come quanto riferito nella rassegna stampa di questa mattina: le commissioni avrebbero reso meno lineare la risoluzione.

