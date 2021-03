Calciomercato Lazio, Rosier nel mirino? Lui è enigmatico sul futuro: "Non so se rimarrò..."

Qualche tempo fa era rimbalzata dalla Turchia l'indiscrezione di calciomercato con Rosier e la Lazio per protagonisti. Il terzino destro del Beşiktaş, ma di proprietà dello Sporting Lisbona, era stato accostato ai biancocelesti in vista della sessione estiva. Il calciatore francese classe '96, legato al club portoghese da un contratto che scadrà nel 2024, ha parlato del suo futuro. Le sue parole sono state riportate dal portale turco Sporx: "Sono molto contento al Beşiktaş, ma non so se continuerò qui. Posso dire che non voglio tornare allo Sporting".

