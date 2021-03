Corsa Champions, Gamberini esclude la Lazio: "Napoli in ripresa, occhio alla Roma"

Gamberini: "Inter, Milan e Juve sicure in Champions. Napoli in ripresa, occhio alla Roma"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex difensore Alessandro Gamberini si è espresso sulla corsa Champions in Serie A. L'attuale allenatore della Virtus Verona però non ha menzionato la Lazio tra le squadre in lizza: "L'Inter sta vincendo il campionato, il Milan è invece chi ha mostrato il gioco più bello. La Juventus non è tranquilla, ma metterei anche lei tra le sicure. Vedo una bella sfida sulla quarta, il Napoli è in ripresa. C'è però anche la Roma, che vorrà riprendersi dopo questo passo falso nello scontro diretto".

Abete: "Difficoltà con i diritti tv, ma ci siamo. Sul protocollo Covid..."

Frosinone, il saluto di Nesta: "Esperienza intensa, ringrazio società e tifosi"

TORNA ALLA HOMEPAGE