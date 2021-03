Abete: "Difficoltà con i diritti tv, ma ci siamo. Sul protocollo Covid..."

L'ex presidente federale Giancarlo Abete ha parlato ai microfoni di TMW Radio, partendo dall'assegnazione dei diritti tv del triennio 2021-24: "Che ci sia un problema sull'assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio è fatto evidente, e anche in passato è sempre stato così. Ci sono due problemi aggiuntivi: il fatto che il mercato televisivo abbia risentito di questa nuova modalità di fruizione del calcio, e l'emergere dell'ingresso dei fondi che costituisce un'ulteriore variabile oltre a quelle storiche. Per la vita dei club è un passaggio fondamentale, e si stanno sommando fibrillazioni. Siamo comunque al fotofinish: ancora pochi giorni per le offerte, e domani ci sarà un passaggio in assemblea importante. Confido nella capacità dei club di trovare una soluzione". Sul protocollo Figc: "C'è una pronuncia del massimo organo di giustizia dello sport che ha dato una valutazione relativamente alla partita Juventus-Napoli, quella che ha determinato l'attenzione sul protocollo. Anche se ogni fattispecie è diversa dall'altra, questo ha determinato trascinamenti e situazioni che si sono ripetute, anche se va detto in un numero limitato di volte, con molte difficoltà: la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, e nonostante alcune riflessioni che sono legittime, mi pare che nel complesso si sia retto. Non voglio dare addosso a nessuno, né fare il primo della classe".

