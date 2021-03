Lazio, Luiz Felipe: "Oggi spengo 24 candeline, ma non dimentico il mio passato"

Luiz Felipe, prima di arrivare alla Lazio e affermarsi come uno dei migliori prospetti in Serie A, è dovuto passare per la Salernitana dove ha preso confidenza con il calcio italiano. All'epoca era molto giovane e veniva dall'Ituano, club brasiliano. Oggi, in occasione del suo 24° compleanno, il difensore ha pubblicato su Instagram un'intervista dove ripercorre i momenti salienti della sua carriera. Nel post ha scritto: "Oggi spengo 24 candeline, esprimendo il desiderio di poter tornare il prima possibile in campo! Non dimentico il mio passato, perché mi ha portato ad essere dove sono adesso".

L'INTERVISTA - "Penso che sia da quando ero ragazzino ho avuto la passione per il pallone. Ricordo che, quando avevo 8 anni mi madre mi portava agli allenamenti, poi crescendo andavo da solo in bicicletta e da lì è cominciato tutto. Ho iniziato in una società che si chiamava Colina Atlético. C'era l'under 8, l'under 10 e nel novembre del 2012, il Signor Lico, che all'epoca era il massaggiatore della prima squadra dell'Ituano, organizzò questa amichevole. Gli altri non avevano la mia età, erano quattro categorie sopra la mia, ma fui convocato lo stesso dall'allenatore. Giocai 8 minuti, verso la fine credo. C'era Juninho Paulista ad assistere alla partita, mi vide e gli piacqui. L'anno successivo, nel 2013, a gennaio, arrivai nel club e da lì iniziò tutto. All'inizio è stato difficile perché avevo 13 anni e non ero mai uscito di casa. A 16 anni ho firmato il mio primo contratto da professionista, poi mi hanno dato un appartamento, sono andato a vivere da solo e così ho imparato. E' stato difficile, ma ci si abitua".