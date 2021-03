Frosinone, il saluto di Nesta: "Esperienza intensa, ringrazio società e tifosi"

Oggi il Frosinone ha comunicato l'esonero del tecnico Alessandro Nesta. Tramite i suoi canali social l'ex capitano della Lazio ha salutato la società giallo azzurra: "Saluto una Società e una tifoseria straordinarie. Frosinone mi ha accolto fin dal primo momento, ho potuto sentire il calore delle persone e il forte attaccamento verso questo club, ricco di entusiasmo e passione. Ci tengo a ringraziare il presidente Stirpe per avermi dato l’opportunità di allenare un gruppo di ragazzi fantastici, che hanno dato sempre tutto, testa e cuore per questi colori. Un’esperienza intensa che porterò sempre con me. Da oggi avrete di sicuro un tifoso in più. Grazie a tutti".

