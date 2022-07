Calciomercato Lazio, Schira: "Pescara in chiusura per Floriani Mussolini"

Floriani Mussolini è tornato a Roma, ma il suo futuro potrebbe essere in prestito: il Pescara sarebbe molto vicino alla chiusura dell'affare...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Alcuni Primavera in questi giorni hanno lasciato il ritiro di Auronzo, una volta giunti i nuovi acquisti. Tra i giovani tornati a Roma c'è anche Romano Floriani Mussolini, terzino classe 2003 che in questa stagione si è alternato tra la prima squadra e i pari età. In questi giorni nei suoi confronti si era registrato un interesse dell'Hellas Verona, ma non solo. Floriani, infatti, sarebbe finito nel mirino anche del Pescara, club oggi in Serie C, dove potrebbe trovare più spazio e farsi le gambe in un campionato fisico e pur sempre di livello. Tramite il proprio profilo Twitter il giornalista Nicolò Schira ha spiegato che il club abruzzese sarebbe molto vicino al giocatore: "Pescara in chiusura per il prestito dell’esterno destro Romano Floriani Mussolini dalla Lazio". Il prodotto del settore giovanile della Lazio è in questi giorni a Roma e si allenerà a Formello in attesa di novità, ma il suo futuro potrebbe esser stato già deciso.