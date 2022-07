Calciomercato Lazio, grandi manovre con il Verona: tutti i giocatori coinvolti

Cancellieri è già arrivato alla Lazio, Casale e Ilic piacciono molto. Anche i veneti, però, possono pescare tra le fila biancocelesti…

CALCIOMERCATO LAZIO - Lazio e Verona continuano a fare affari in questa calda estate. Se Matteo Cancellieri è già ufficiale e ha iniziato il ritiro di Auronzo di Cadore. L'esterno potrebbe essere presto raggiunto da Nicolò Casale per cui si sta lavorando per chiudere nonostante i tentativi del Monza. Altro nome caldo è quello di Ivan Ilic. Il centrocampista piace a Sarri e alla società. Con il serbo c'è un principio d'accordo, ma l'affare non è ancora decollato complice la non uscita di Luis Alberto. Se questi tre nomi sono gli attenzionati dai biancocelesti, anche gli scaligeri guardano alla rosa delle aquile.

KIYINE E NON SOLO - Un nome che da circa un anno e mezzo orbita in ottica Verona è quello di Sofian Kiyine. Il giocatore, reduce dal prestito al Venezia, oggi si è sottoposto alle visite mediche e si aggregherà alla Lazio nel ritiro di Auronzo. Le voci su di lui, però, non si placano e se il Bologna ci pensa per il dopo Hickey, anche la squadra di Cioffi è sulle sue tracce. Qualche settimana fa in Veneto erano certi che l'ex Salernitana avrebbe indossato la maglia degli scaligeri. L'affare sembra essersi un po' raffreddato, ma non è escluso un ritorno di fiamma. Altro nome da seguire è quello di Raul Moro. Lo spagnolo sembrava dovesse entrare in un primo momento nell'affare Casale, ma la strategia biancoceleste sembra cambiata. L'ex Barcellona è giovane e potrebbe fare al caso dei veneti. Jean Daniel Akpa Akpro garantirebbe, invece, esperienza e corsa. Anche la sua candidatura non è da scartare. Ultimo, ma non per importanza, Romano Floriani Mussolini. L'ex Primavera è uno degli elementi più interessanti del settore giovanile delle aquile. Al Verona piace e chissà che non possa ripercorrere la carriera fatta da Faraoni che al Bentegodi ha trovato casa sua. I quattro sono pedine che potrebbero entrare in qualche operazioni, ma potrebbero fare la strada inversa rispetto a cancellieri anche in affari slegati. La tratta Verona - Lazio è caldissima, chissà quali saranno i successivi colpi.