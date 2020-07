Calciomercato Lazio, Setti su Kumbulla: "Sappiamo cosa vogliamo ottenere, c'è tempo"

Kumbulla è sicuramente uno dei nomi caldi sul mercato, soprattutto per quanto riguarda Lazio e Inter. Il patron dell'Hellas Setti però non cederà facilmente per la sua cessione come ha confermato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l'Inter: "Ci sono tante squadre interessante, c’è tempo. Noi sappiamo perfettamente cosa vogliamo ottenere, deve essere giocata bene la partita".

Inter, Marotta: "Kumbulla? Interessa a tanti club, giocatore interessante"

FORMELLO - Lazio, l’emergenza continua: non si allena Milinkovic, Luiz Felipe a parte

TORNA ALLA HOME