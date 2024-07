Calciomercato Lazio | Si lavora per la trequarti. Djukanovic, Stengs e Lo Celso: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Per completare la rivoluzione annunciata, manca ancora qualche tassello. Dopo i cinque acquisti effettuati - riporta La Gazzetta dello Sport - manca almeno un altro trequartista-ala. Si cerca, in particolare, un esterno sinistro che possa fare da alternativa a Zaccagni, ma coprire anche gli altri due posti da trequartista del 4-2-3-1. Tra i profili degli ultimi giorni, come anticipato, c'è Djukanovic dell'Hammarby. Poi senz'altro Laurientè, ma i 15 milioni che chiede il Sassuolo sembrano troppi per un giocatore che, per quanto valido, arriverebbe come alternativa al titolare Zaccagni. Interessante, poi, la pista che conduce a Lo Celso, che può giocare sia da trequartista centrale che da esterno destro. Il Tottenham si potrebbe accontentare di una decina di milioni. L'argentino però vuole un ingaggio da almeno 4-5 milioni.

Ecco dunque che, forse, l'ipotesi più fattibile tornerebbe a essere quella che conduce a Stengs, anche lui utilizzabile sia da esterno destro che da trequartista centrale. Nelle ultime ore sarebbero stati riallacciati i contatti col Feyenoord, sempre disposto a lasciar partire il calciatore, anche se chiede di scambiarlo con Isaksen. Dopo il no di un mese fa della Lazio, ora probabilmente il club sarebbe disposto, anche lui, a far partire il danese per il quale, come anticipato, va registrato l'interesse del club turco del Fenerbahce.

