Calciomercato Lazio, si pensa a Rojas per la difesa: su di lui anche la Roma

La Lazio è in cerca di un difensore per dare a Sarri la possibilità di rendere il reparto arretrato più solido. Uno dei nomi che ha l'attenzione di Igli Tare è quello di Robert Rojas del River Plate. Il venticinquenne paraguaiano è molto veloce e può giocare anche come terzino. La Lazio avrebbe chiesto informazioni su di lui, ma occhio a un possibile derby di mercato: anche la Roma avrebbe bussato alla porta del club argentino. Il contratto è in scadenza a dicembre 2023.