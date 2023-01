Calciomercato Lazio, si punta tutto su Basic: un altro club di A sonda il terreno

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Manca poco alla chiusura del mercato e la Lazio per poter fare acquisti deve prima sbloccare l’indice di liquidità. Fares è l’indiziato numero uno, ma la sua sola cessione risolverebbe ben poco. Ecco allora che la società starebbe pensando a un’altra mossa che ha come protagonista Basic. Il croato non sta trovando spazio, nei giorni scorsi si è parlato di un interesse per il croato da parte della Salernitana, non ancora confermato, ma sotto traccia si sta muovendo anche un altro club di Serie A. Come riporta Il Messaggero, su di lui ci sarebbe la Cremonese che avrebbe effettuato un sondaggio. Bisognerà attendere però per capire come evolverà la vicenda.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE