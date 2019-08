Calciomercato Lazio, Solskjaer: "Pogba resterà al Manchester United"

Un fulmine a ciel sereno sul calciomercato internazionale. Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha lanciato la bomba di mercato nella conferenza stampa post-partita di ieri contro il Milan: "Non ho dubbi, quest’estate Pogba rimarrà con noi al Manchester United". Poche parole ma dense di significato. Il manager degli inglesi ha spento di fatto ogni rumors sul possibile addio del francese, stoppando le trattative per un trasferimento a cui il Real Madrid stava lavorando da diverse settimane. Anche la Lazio e Milinkovic ne saranno inevitabilmente coinvolti. A pochi giorni dal termine del mercato in Premier League, il Manchester United ritira ufficiosamente il suo pezzo pregiato dal mercato. Proprio quel tassello che avrebbe dovuto scatenare un maestoso effetto domino. Difficile, se non impossibile a questo punto, che i discorsi con i biancocelesti per il serbo possano continuare.

LA DIRETTA DEL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO

MIHAJLOVIC, LE PAROLE DEL PRES. DEL BOLOGNA

TORNA ALLA HOMEPAGE