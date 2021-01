Calciomercato Lazio, sondaggio per Messias: i dettagli

Il Crotone è ultimo in classifica anche se la squadra di mister Stroppa in questa prima parte di campionato avrebbe meritato certamente qualche punto in più. Chi si è fatto notare è però Junior Messias che grazie alle sue prestazioni è finito sotto i riflettori e sotto gli occhi di alcuni club di Serie A. Come riporta Tuttomercatoweb.com Fiorentina, Torino e anche la Lazio avrebbero richiesto informazioni sul calciatore. I biancocelesti tuttavia in questo momento non soffrono di assenze nel reparto offensivo che conta già Immobile, Caicedo, Muriqi e Correa oltre a Pereira che è stato utilizzato anche come seconda punta. La pista del brasiliano potrebbe riproporsi forse a giugno durante la sessione di calciomercato estivo, sempre se qualcuno degli attaccanti in rosa dovesse partire o come investimento per il futuro. Il Crotone tra l'altro non ha nessuna intenzione di privarsi ora di uno dei suoi migliori interpreti. Una pista che non è la priorità, ma che potrebbe tornare di moda in estate.

UFFICIALE - Parma, D'Aversa è il nuovo allenatore: il comunicato

Calciomercato, dalla Spagna: "Il Betis ha un accordo con Rui Silva. Lo seguiva la Lazio"

TORNA ALLA HOMEPAGE