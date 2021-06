Calciomercato Lazio, su Orsolini c'è anche il Torino: i dettagli

La Lazio, dopo l'arrivo di Sarri, ha iniziato a pianificare le operazioni di mercato secondo i nuovi dettami. Nel mirino dei biancocelesti sono entrati parecchi esterni d'attacco, in previsione di un passaggio al 4-3-3. Come abbiamo riportato qualche giorno fa, un nome che piace è quello di Riccardo Orsolini del Bologna. Per il classe '97 il club rossoblù chiede 12 milioni, cifra al momento ritenuta eccessiva. Come riporta Gianluca Di Marzio anche il Torino ha stretto i contatti con il Bologna per il giocatore: sarebbe lui il primo nome sulla lista del ds Vagnati per soddisfare le richieste di Juric. Oltre ai granata anche il Napoli rimane vigile sull'esterno.