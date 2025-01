Calciomercato Lazio, Tahirovic può arrivare in Serie A: un club sul bosniaco

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

L’Udinese vuole rinforzare la propria rosa e il club - dopo aver centrato l'acquisto di Valentin Gomez - si sta dimostrando attivo anche a centrocampo, dove l’obiettivo principale è Benjamin Tahirovic, giovane mediano bosniaco attualmente in forza all’Ajax. Per l’ex romanista, i contatti con il club olandese nelle ultime ore sono stati positivi, lasciando trapelare un cauto ottimismo. Tahirovic, con la sua capacità di agire sia come frangiflutti davanti alla difesa sia come costruttore di gioco, potrebbe essere una pedina fondamentale per innalzare la qualità della mediana friulana.

Questi movimenti, tuttavia, non sono casuali. La società della famiglia Pozzo sta cercando di tutelarsi dalle molteplici richieste arrivate per i gioielli della rosa. Rasmus Kristensen, protagonista di una stagione convincente, ha attirato l’interesse di club prestigiosi come Tottenham, Bayer Leverkusen e Juventus. Anche Martin Payero, centrocampista argentino in grande crescita, è finito nei radar della Lazio, mentre Lorenzo Lucca, attaccante italiano di prospettiva, è monitorato dal Nottingham Forest.

