Calciomercato Lazio, Tare smentisce: "Mai parlato con Nico Schulz"

Nelle ultime settimane si era parlato in Germania di un possibile interessamento della Lazio verso Nico Schulz. Il terzino è in uscita dal Borussia Dortmund e potrebbe fare comodo ai biancocelesti che vorrebbero rinforzare il pacchetto difensivo. La smentita di una possibile trattativa è arrivata direttamente dal ds laziale Igli Tare, che a SPORT1 ha dichiarato: "Nico Schulz non è nella mia lista dei desideri. Non ci siamo mai parlati". Al momento le priorità della Lazio sul mercato sono altre (i portieri e i difensori centrali). Se si dovesse presentare un'occasione favorevole la dirigenza la prenderebbe in considerazione. Nelle ultime ore è stato accostato alla squadra di Sarri Valeri della Cremonese.