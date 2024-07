Calciomercato Lazio, ti ricordi Rocco Vata? Ecco la sua nuova squadra

Colpo in prospettiva da parte del Watford, che si è assicurato Rocco Vata, seconda punta classe 2005 del Celtic. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, la squadra inglese ha anticipato la folta concorrenza. Il talento irlandese ha già effettuato le visite mediche e ha firmato un contratto quinquennale fino al 2029. Domani sarà annunciato. L'attaccante era stato proposto e accostato alla Lazio nei mesi scorsi, ma la trattativa non si era mai sviluppata. In Italia anche il Palermo aveva sondato il terreno, ma alla fine ci hanno pensato gli inglesi a chiudere l'affare.

Vata in questa stagione ha totalizzato 24 presenze, di cui una in Premiership, una con gol in SFA Cup, 15 in Lowland League con 12 reti, 6 in Youth League e una nel Trust Trophy, segnando una rete.