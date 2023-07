Calciomercato Lazio | Torreira, l'ex compagno: "Il regista perfetto. Ed per lui è il momento..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In merito all’interesse nei confronti di Ĺucas Torreira da parte della Lazio, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Alessandro Bruno, compagno di squadra del centrocampista del Galatasaray ai tempi del Pescara (nella stagione 2015-2016).

Il tuo giudizio in merito al possibile approdo di Torreira nella Lazio di Sarri?

“Sarebbe il regista perfetto per il tipo di gioco che propone il mister, soprattutto in fase di possesso”.

Per quali ragioni?

“Perché Torreira sa tenere palla, palleggia velocemente sul corto e gioca principalmente a due tocchi. Sarri cerca una circolazione di palla molto veloce e Ĺucas si sposa perfettamente con questo principio”.

Sotto quali aspetti, a tuo avviso, dovrebbe ancora migliorare?

“Ci ho giocato insieme in una fase embrionale e poi ne ho visto lo sviluppo negli anni successivi. La visione di gioco è molto importante, ce l’ha accentuata. Forse nel lancio lungo perde qualcosa, ma Sarri non cerca spesso quel tipo di situazione e, soprattutto, è un tecnico che sa incidere in maniera preponderante nella carriera di un giocatore, anche nel pieno. Basti guardare l’evoluzione, seppur in un altro ruolo, di Mertens al Napoli”.

Quale tipo di valore aggiunto potrebbe portare alla Lazio?

“Per una squadra arrivata seconda in classifica e in Champions League, è fondamentale possedere un vertice basso di rilievo, in grado di pulire il gioco e di recuperare velocemente il pallone. Per Sarri conta infatti la rapidità sia nella circolazione di palla, sia in fase di non possesso, nel suo recupero”.

Per quali ragioni Torreira ha riscontrato qualche difficoltà nel contesto delle big in cui è approdato nel corso della sua carriera (Ateltico Madrid in particolare)?

“A Pescara gli dicevamo di restare tranquillo, di rimanere spensierato, perché a livello qualitativo rendeva di più. È un ragazzo emotivo, ha bisogno di sentirsi al centro di un determinato progetto. La Lazio arriverebbe nel momento giusto della sua carriera, sotto questo punto di vista”.

