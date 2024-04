Calciomercato Lazio | Tudor guarda alla trequarti: nel mirino un suo pupillo

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio deve risolvere tanti problemi in fase offensiva. La squadra prima di Sarri, ora di Tudor fatica non solo a concretizzare, ma anche a creare occasioni da gol. Troppo morbida e imprecisa, raramente in novanta minuti si rende più volte pericolosa nell'area avversaria. Un mezzo per risolvere, almeno in parte, questo aspetto è il calciomercato. L'acquisto di attaccanti prolifici è essenziale per ovviare alla mancanza di reti, ma anche l'arrivo di centrocampisti con il vizio del gol può dare una bella mano. In tal senso il tecnico croato nella sua esperienza veronese ha avuto modo di conoscere, allenare e far esplodere un giocatore come Antonìn Barak. Oggi alla Fiorentina, con la maglia gialloblù è stato nella stagione 21/22 uno dei migliori profili della Serie A. Utilizzato nel ruolo di trequartista ha beneficiato della sua vicinanza alla porta, trovando una confidenza che poi con il tempo sembrerebbe essere diminuita. Secondo quanto riporta Il Mesaggero, Tudor sarebbe, però, disposto ad accoglierlo a Roma per inserirlo nel proprio scacchiere, andando a rinforzare la trequarti. Un arrivo che andrebbe in sostituzione di un Kamada ormai sempre più lontano dalla Capitale. La sua valutazione, scrive il quotidiano, dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, abbordabile per la società biancoceleste, nonostante i 29 anni d'età.