Calciomercato Lazio, ultimo giorno utile per acquisti e cessioni: la situazione

L'ultimo giorno della finestra invernale di mercato è arrivato e la Lazio non ha ancora nomi nella lista dei nuovi arrivi. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Muriqi è partito in direzione Maiorca senza avere un sostituto diretto, si lavora sull'ipotesi Miranchuk ma non c'è ancora stato un avvicinamento decisivo tra le parti, con Percassi che chiede un prestito con obbligo di riscatto a circa 15 milioni di euro mentre Lotito vorrebbe scendere a 10 milioni e con la formula del diritto di riscatto. Le alternative portano ad attaccanti in cerca di sistemazione, come Kalinic, Cutrone, Lasagna, Kaio Jorge e Lapadula, a meno che a Villa San Sebastiano non si stia lavorando su altre piste ancora non emerse. Sarri aspetta, spera in un arrivo in attacco che permetta di fare qualche rotazione e in un colpo in difesa, con Casale e Parisi che restano i profili più attenzionati: per il primo si continua a provare con il prestito con diritto di riscatto anche se il discorso rischia di essere rimandato a giugno, il secondo è più defilato e attualmente indisponibile per infortunio. Ci sarebbe da rifondare anche la porta, il sogno di Sarri resta Kepa ma anche Gollini e Vicario rappresentano delle possibilità. Resta comunque un discorso meno prioritario, per oggi c'è da sbloccare la situazione quantomeno in attacco. Il gong finale è fissato alle 20, la Lazio ha meno di 12 ore per fare le sue mosse.