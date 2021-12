Calciomercato Lazio, un'idea dalla Premier: spunta Bergwijn

Un nome nuovo dalla Premier League per l'attacco della Lazio? Si tratta di Steven Bergwijn del Tottenham. L'olandese, classe 1997, è un esterno offensivo, ideale per il 4-3-3, ma all'occorrenza può muoveri anche da falso nove. Bergwijn non rientra nei piani di Conte, fin qui ha messo insieme solo 13' da quando in panchina siede l'ex Juve e Inter. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, la Lazio ha mosso i primi passi per provare ad arrivare al talento cresciuto nel Psv. Bisogna sottolineare, però, come Bergwijn percepisca un ingaggio da oltre 4 milioni di euro annui, mentre il suo cartellino viene valutato circa 20 milioni di euro, anche se è possibile che gli Spurs possano ragionare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Idee, voci, candidature. Gennaio è alle porte.