Calciomercato Lazio | Union Berlino, il ds Heldt: "Gosens? Solo voci, ma..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Robin Gosens è ancora a caccia di una nuova avventura. L'esterno tedesco, accostato alla Lazio negli ultimi tempi, sembra essere molto vicino al nuovo Torino di Vanoli. Non è d' accordo però il direttore sportivo dell'Union Berlino Horst Heldt, che ai microfoni di Sky ha spiegato la situazione e il futuro dell'ex Atalanta. Ecco cosa ha detto: "Su Gosens posso dire che ora è qui con noi ed è concentrato al massimo su questo. Ha un contratto con l’Union Berlino. Quelle che lo riguardano sono in questo momento solo voci di mercato, non ci sono proposte concrete. C’è tempo fino al 31 agosto per valutare tutte le offerte e poi annunceremo ciò che avremo deciso".