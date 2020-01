Calciomercato Lazio, Valcareggi: “Giroud significa solo una cosa, Scudetto”

La Lazio freme, si muove. È a Milano rappresentata dal suo ds, Igli Tare, presa con anima e corpo dall'affare Giroud. C'è voglia di piazzare il grande colpo e il francese è l'obiettivo numero uno. Non manca la concorrenza, ma la trattativa è a buon punto. E anche il noto procuratore, Furio Valcareggi, ha detto la sua in merito a quella che sarebbe un'operazione di altissimo rilievo: "Se la Lazio prende Giroud vuol dire che punta allo Scudetto. I biancocleesti sanno di essere forti, di essere a tre punti dal primo posto, trovo il francese perfetto per questa squadra. È un messaggio presuntuoso al campionato, vogliono arrivare al titolo".

