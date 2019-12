Calciomercato Lazio, Vignato nel mirino di una big europea: i dettagli

Emanuel Vignato dallo scorso calciomercato è entrato nei radar della Lazio. Sul gioiellino del Chievo classe 2000 sono in tanti ad aver messo gli occhi, per una concorrenza estremamente agguerrita. L'ultimo nome ad aggiungersi alla lista è quello di una super big europea: secondo la stampa spagnola il Barcellona avrebbe dimostrato un certo interesse per il giovane trequartista. Addirittura Eric Abidal, dirigente dei catalani, nel suo recente viaggio in Italia per visionare Koulibaly e Fabian Ruiz avrebbe monitorato anche le prestazioni di Vignato. Un dettaglio da non trascurare è che il giocatore ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e per ora il rinnovo con il Chievo sembra lontano dal concretizzarsi.

