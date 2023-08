Calciomercato Lazio | Zielinski verso l'addio: pronta una maxi offerta

TUTTOmercatoWEB.com

Il futuro di Piotr Zielinski è sempre più lontano da Napoli. E' stata un'estate movimentata quella del centrocampista polacco: tra l'interesse della Lazio di Sarri e il rinnovo a cifre più basse con gli azzurri, il giocatore potrebbe scegliere la terza soluzione: l'Arabia Saudita. Come riporta Fabrizio Romano, infatti, l'Al Ahli, società in cui militano Mendy, Mahrez e Firmino, ha presentato un'offerta ufficiale al Napoli. Trattative in corso per raggiungere l'accordo. Per l'ex Udinese ed Empoli pronto un super ingaggio, ma il club saudita pretende una risposta nel giro di poche ore. Sulla lista dei desideri, infatti, c'è anche Marcos Llorente dell'Atletico Madrid. Lo stesso Al Ahli ha trovato l'accordo verbale per Roger Ibanez. Ultimi dettagli da limare con la Roma, poi il calciatore svolgerà le visite mediche di rito a Parigi.