Calciomercato, Mertens vuole il Napoli: pronto ad abbassare le richieste

CALCIOMERCATO - Dries Mertens vuole restare a Napoli. Stando a quanto riporta Sky Sport, l'attaccante belga accostato anche alla Lazio è pronto ad abbassarsi l'ingaggio di altri 500.000 euro. De Laurentiis offre 1,5 milioni a stagione, il giocatore chiedeva invece 2,5 milioni per altri due anni. Mertens sta dicendo di no a tutti i club perché si è deciso a firmare un nuovo accordo con il club azzurro. Qualora non dovesse trovare offerte che lo soddisfino, potrebbe tornare in patria all’Anversa.