Calciomercato Milan | Si pensa a Samardzic e Abraham: la situazione

CALCIOMERCATO MILAN RASSEGNA STAMPA- Il Milan continua a lavorare sul mercato per consegnare a Fonseca una squadra competitiva che possa lottare con le altre big. La dirigenza rossonera, dopo i colpi Morata e Pavlovic, pensa ad altri acquisti per rinforzare il roster a disposizione del nuovo tecnico. I profili presi in considerazione sono due: Lazar Samarzic dell'Udinese e Tammy Abraham della Roma. I dirigenti rossoneri, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, vorrebbero rinforzare la mediana con il centrocampista serbo per dare dinamismo e qualità al reparto.

Per quanto concerne l'attacco come detto il nome in questione è Abraham. L'attaccante inglese è in uscita dalla Roma e potrebbe essere l'alternativa a Morata nel reparto avanzato. Secondo il quotidiano sportivo romano, l'Udinese valuta Samardzic 25 milioni di euro, mentre per quanto riguarda Abraham, tra i due club c'è stato qualche contatto, ma la possibile chiusura dell'operazione potrebbe avvenire verso la fine del mercato estivo.